Uma cliente foi vítima do golpe conhecido como “cartão trocado” ao utilizar um caixa eletrônico localizado dentro de um supermercado no Jardim Cervezão, em Rio Claro. De acordo com o relato feito à polícia, durante a tentativa de saque no valor de mil reais, um homem desconhecido se aproximou e informou que havia saído um papel da máquina. Embora tenha negado a existência do papel, a vítima prosseguiu com a operação e realizou um segundo saque, desta vez de quinhentos reais.

Ao retornar para casa, a cliente desconfiou da abordagem e resolveu consultar seu banco. Foi então que descobriu que, além dos saques legítimos, haviam sido efetuadas retiradas não autorizadas que somavam cerca de cinco mil reais, além de outras transações de menor valor. Ao examinar o cartão, percebeu que não estava mais com o seu, mas sim com um cartão pertencente a outra pessoa, possivelmente trocado pelo criminoso durante o uso do caixa eletrônico.

O caso foi imediatamente registrado na delegacia local e segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar e responsabilizar os envolvidos. O banco responsável pela máquina reteve o cartão falso e reforça a importância de que os usuários redobrem a atenção ao utilizar caixas eletrônicos, especialmente em locais públicos, recomendando que nunca aceitem auxílio de terceiros durante as operações e que confiram cuidadosamente os documentos e cartões após o uso.