Na noite da última segunda-feira (11), a equipe de Força Tática da Polícia Militar apreendeu milhares de cigarros de origem estrangeira no bairro Jardim Hipódromo, em Rio Claro. Durante a averiguação de uma denúncia, os policiais abordaram um homem e localizaram parte da carga ilegal.

Durante vistoria na residência, foram encontrados mais pacotes do produto, além de dinheiro e anotações sobre a comercialização. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Polícia Federal em Piracicaba, onde o caso foi registrado.