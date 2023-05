Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Roubo de bicicleta

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de roubo de bicicleta nas cores preta e laranja, marca Giaco, aro 29, às 6h50 da manhã desta quarta-feira (10), na Rua 10 com Avenida 32, no Alto do Santana. A vítima, o menor de14 anos, se dirigia para escola, quando foi abordada por dois homens de aproximadamente 37 anos. Após ameaça, renderam o garoto e levaram a bike, que possuía seguro contra roubo. O pai da vítima esteve na delegacia localizada na Avenida da Saudade, no plantão policial, onde foi registrada a ocorrência às 8h20 da manhã do mesmo dia.

Furto de 41 garrafas de cerveja

Furto de 41 garrafas de cerveja aconteceu na madrugada no último dia 6 de maio, sábado, na loja de conveniência localizada ao lado de auto posto de gasolina no Jardim Claret, região oeste de Rio Claro.

Segundo a representante do comércio, 52 anos, levaram a quantidade de cerveja da geladeira do estabelecimento, que não possui sistema de vigilância por câmeras. A ocorrência foi registrada às 9h15 da manhã desta quarta-feira (10), no plantão policial.

Caso de estelionato

Caso de estelionato aconteceu às 9h da manhã do último dia 9 de maio, no bairro Saúde, próximo à região central de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 46 anos, teve prejuízo de R$ 700,00. Segundo ela, avistou anúncio no Instagram com a “promessa” de financiamento com retorno em dobro e em até 24 horas. A vítima então depositou via chave PIX o valor citado acima para receber cerca de R$ 1,4 mil, mas isso não aconteceu. A ocorrência foi registrada às 12h10 desta quarta-feira (10) no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.

Capturado no Jardim Karan

Procurado de 51 anos foi capturado pela Polícia Militar às 16h15 desta quarta-feira (10) na Rua 6 com a Avenida 56, bairro Jardim Karan, ao lado do Alto do Santana, região oeste de Rio Claro. O capturado estava em atitude suspeita, tem mandado de prisão e retornou ao sistema carcerário.

Capturado em Ipeúna

Procurado de 32 anos foi capturado pela Polícia Militar às 17h35 desta quarta-feira (10) no Jardim Primavera, em Ipeúna, cidade vizinha de Rio Claro. O fugitivo tem mandado de prisão por furto, artigo 155 na Lei do Código Penal.

Furto de celular

Furto de aparelho celular aconteceu às 23h30 do último sábado (06) em um evento no bairro Santa Cruz, próximo à região central de Rio Claro. A vítima, um homem de 36 anos, sentiu esbarrão e a mão de outra pessoa em seu bolso. Como o local estava cheio, não conseguiu identificar o autor. A ocorrência foi registrada às 19h55 desta quarta-feira (10) no plantão policial. Este foi o terceiro caso registrado em Boletim de Ocorrência de furto de celular neste mesmo evento.