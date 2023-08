Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Manhã de homicídio brutal em Santa Gertrudes

A Polícia Militar de Santa Gertrudes respondeu a uma cena chocante às 6h30 desta quinta-feira (17 de agosto), quando um homicídio brutal por esfaqueamento chocou a tranquilidade do Parque Jequitibás. O incidente ocorreu apenas um dia após a celebração do 75º aniversário da cidade vizinha, Rio Claro.

A vítima, um homem cuja identidade não foi divulgada, foi vítima de golpes de faca após uma discussão intensa com o suposto autor do crime, que, de acordo com informações preliminares, era um amigo próximo da vítima. A polícia conseguiu identificar o acusado e detê-lo nas primeiras horas da manhã nas proximidades do local do crime, no mesmo bairro.

O corpo da vítima será submetido a uma análise detalhada no Instituto Médico Legal (IML) do Necrotério Municipal de Rio Claro, localizado na Avenida da Saudade. Após a conclusão do exame pelo legista, o corpo será liberado para os procedimentos de velório e sepultamento. Até o momento desta reportagem, às 8h, o corpo ainda não havia chegado ao IML de Rio Claro, e a investigação continuava em andamento no endereço do incidente.

Flagrante de receptação de veículo e recuperação de propriedade roubada

Na noite da última quarta-feira (16 de agosto), um flagrante de receptação de veículo foi registrado no Km 69 da SP-191, na Rodovia Wilson Finardi, entre Rio Claro e Araras. Um homem de 23 anos foi detido pela Polícia Militar sob a acusação de estar dirigindo um Toyota Corolla prata em alta velocidade. As placas do veículo eram de Limeira-SP.

Após uma abordagem policial, o indivíduo confessou ter adquirido o carro por R$ 2 mil e estava ciente de que o veículo era produto de furto. Ele havia colocado fitas para alterar a placa, mas a pesquisa policial revelou que o carro foi registrado como um veículo Ford Escort. A vítima, uma mulher de 41 anos, teve o carro roubado em frente à academia que frequenta.

Furto de dinheiro e cartões em caminhão

Na manhã de quarta-feira, um motorista de 68 anos foi vítima de um furto dentro de seu caminhão na Avenida Presidente Kennedy, na região sul de Rio Claro. Durante uma entrega de mercadorias, o motorista esqueceu sua carteira dentro do veículo, o que resultou no furto de dois cartões bancários e um total de R$ 917,00 em compras indevidas.

A vítima relatou que os cartões foram usados para realizar compras não autorizadas. O caso foi prontamente registrado na delegacia local, localizada na Avenida da Saudade.

Roubo de celular nas proximidades de escola

No dia 10 de agosto, às 14h30, um roubo de celular agitou a tranquilidade nas proximidades de uma escola na Rua 14, bairro Consolação, região sul de Rio Claro. A vítima, uma estudante de apenas 12 anos, estava esperando por sua mãe após o término das aulas.

Segundo relato da mãe da vítima, dois indivíduos em uma motocicleta preta de pequeno porte se aproximaram da menina, ameaçaram-na e roubaram seu celular. O incidente foi registrado às 12h40 desta quarta-feira na delegacia local, no plantão policial da Polícia Civil.