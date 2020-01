Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Rio Claro

Na manhã desta quinta (23), a Polícia Civil de Rio Claro, através de ação conjunta entre a DISE e a DIG, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas que culminou em flagrantes de tráfico e apreensão de drogas. As prisões e apreensões foram realizadas nos bairros Parque Universitário, Jd. Bela Vista e Cervezão.

Mediante campanas e registros fotográficos, foi possível identificar os traficantes e demais envolvidos no tráfico de drogas.

No primeiro endereço investigado foram apreendidas aproximadamente 500 porções de maconha embaladas, cinco porções brutas de cocaína, totalizando quase 1 kg, além de diversas outras porções de cocaína prontas para venda. No segundo endereço, uma pedra bruta de crack, uma porção única de maconha e uma porção de cocaína. No outro local foram encontradas porções de maconha para venda e de forma bruta.

Com as drogas, foram encontrados vários itens relativos ao tráfico. A Polícia estima que a operação tenha causado prejuízo de mais de 30 mil reais para a organização do tráfico em Rio Claro.