Foto: Polícia Civil de Rio Claro

Conhecido pelos apelidos “Negão do Pontilhão” e “Altas Horas”, homem foi preso após investigação que coletou pichações e provas que o ligavam ao crime no Jardim Olinda

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da D.I.G. – Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, esclareceu nesta segunda-feira (20) o duplo homicídio qualificado ocorrido no interior de uma residência situada na Avenida 64, bairro Jardim Olinda, onde foram localizadas o casal de vítimas A. C. S. P. e A. V. S., ambas em avançado estado de decomposição e apresentando múltiplas perfurações provocadas por objeto perfurocortante.

Durante as diligências investigativas, a equipe da D.I.G. colheu depoimentos de testemunhas e familiares, os quais indicaram que as vítimas eram constantemente ameaçadas por indivíduo conhecido pelos apelidos “Negão do Pontilhão” e “Altas Horas”. A partir dessas informações, foi possível identificar L. B. S. como principal suspeito, indivíduo que residia nos fundos do imóvel das vítimas e possuía antecedentes por violência doméstica e ameaças em outros estados.

Foram coletados elementos materiais relevantes, como pichações com o nome “Haltazoras” (vulgo do investigado) e imagens de palhaços e armas, localizadas tanto no cômodo dos fundos da residência das vítimas quanto no abrigo improvisado do suspeito sob o pontilhão do bairro Cervezão, reforçando o vínculo do investigado com a cena do crime. Testemunhas relataram episódios anteriores de ameaças, incluindo o rapto e agressão de uma das vítimas.

Diante da robustez do conjunto probatório, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado, cuja ordem foi deferida pelo Poder Judiciário. Na presente data, o autor foi capturado por policiais civis da D.I.G. de Rio Claro, em cumprimento ao mandado judicial, encerrando de forma eficaz a fase investigativa do caso e reafirmando o compromisso da Polícia Civil no combate à criminalidade violenta.