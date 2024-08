Pedro Luiz Joia (foto detalhe) foi assassinado no mês de maio, no Distrito de Ferraz

Um intenso trabalho investigativo, que durou cerca de três meses, levou a prisão do primeiro investigado por envolvimento no crime de latrocínio registrado no mês de maio, no Distrito de Ferraz, em Rio Claro. Nesta terça-feira (13), policiais civis que integram a equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão e também de prisão temporária a um morador do Novo Wenzel.

Sobre o crime

A vítima, identificada como Pedro Luiz Joia, 57 anos, foi assassinada no dia 10 de maio. Os dois autores do crime fugiram imediatamente após o ocorrido. Durante a ação, uma segunda vítima, uma mulher de 63 anos, esposa de Pedro Luiz Joia, também foi alvo dos criminosos, sendo ameaçada de morte dentro da residência. O local do crime é um condomínio de chácaras, onde o casal trabalhava com a venda de enxovais e realizava viagens rotineiras para comercialização dos produtos.

Mesmo após atingirem fatalmente Pedro, os criminosos continuaram a agir com violência, exigindo que sua esposa realizasse transferências bancárias, via PIX. Contudo, como ela não sabia as senhas dos aplicativos, os criminosos tentaram fazer com que Pedro as fornecesse, no entanto, ele já estava desacordado e, possivelmente, em óbito, não conseguindo realizar nenhuma transferência bancária. Além das ameaças, os ladrões levaram o aparelho celular e dinheiro do casal, cerca de R$ 300,00.

A investigação

“Desde o dia do crime estávamos correndo contra o tempo para elucidar esse crime bárbaro que é o latrocínio – roubo seguido de morte. Com o trabalho de inteligência, foi possível identificar o veículo utilizado pelos criminosos, bem como a pessoa que estava em sua posse à época dos fatos. A partir disso, conseguimos apurar seu endereço e realizar a captura, além de apreender objetos que serão periciados. Diligências prosseguirão para a identificar e prender os demais envolvidos neste crime. Reforço o pedido de apoio da população nesta caso para que se alguém souber de algo que possa nos ajudar que liguem no telefone 181. Denunciem, não é preciso se identificar. A vítima era um trabalhador, foi surpreendido em casa e morto a tiros de uma maneira covarde na frente da esposa”, disse Alexandre Socolowski – delegado responsável pelo caso.