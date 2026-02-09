A vítima, Marcio Leandro Marçal, 58 anos, em destaque. Ao fundo a delegacia de Santa Gertrudes

Jovem de 17 anos detalhou o crime à Polícia Civil de Santa Gertrudes; vítima foi encontrada morta com golpes de faca em área rural na rodovia SP-316

A Polícia Civil esclareceu um homicídio que aconteceu na área rural de Santa Gertrudes no domingo (8). Pelo local Marcio Leandro Marçal, 58 anos, foi encontrado esfaqueado e já sem vida.

Assim que tomou conhecimento do crime, que ocorreu na rodovia SP-316, próximo ao um haras, as equipes começaram a investigar os fatos e localizaram um Boletim de Ocorrência de natureza ameaça, registrado no Plantão Policial de Rio Claro por um adolescente nesta segunda-feira (9).

O menor de 17 anos, que é morador de Santa Gertrudes, compareceu à unidade policial relatando que teria sido perseguido por um homem não identificado e que, após uma luta corporal, teria esfaqueado tal indivíduo, procurando posteriormente a polícia para registrar o ocorrido.

Diante da coincidência do local mencionado no boletim com a mesma rodovia onde se deu o homicídio, bem como das circunstâncias consideradas atípicas pela equipe de investigação, foram realizadas buscas até a residência do adolescente e de seu companheiro.

Após ser questionado, o menor acabou por confessar o assassinato, detalhando os fatos.

Ele contou que conheceu a vítima no domingo (8) no banheiro de um centro de compras, e que combinaram de ir até um local mais ermo com a intenção de manter relação sexual.

Já no local, o adolescente afirmou ter desistido do ato, momento em que a vítima teria tentado agarrá-lo. Assim o menor afirmou ter ido até o seu veículo, de onde pegou uma faca de cozinha, com a qual desferiu diversos golpes contra a vítima, que ainda conseguiu correr em direção a um canavial.

Aproveitando-se da situação, o adolescente entrou em seu veículo e fugiu do local.

Já em sua residência, trocou de roupas, tomou banho e passou a pesquisar, por meio de um chat na internet, quais crimes teria cometido e qual seria a possível pena aplicada. Posteriormente, entrou em contato com seu companheiro, a quem apresentou uma versão falsa dos fatos, afirmando que teria sido perseguido por um veículo conduzido por um homem desconhecido, que o teria abordado, ocasião em que desferiu um golpe de faca e fugiu, tudo com o intuito de ocultar a real motivação e dinâmica dos acontecimentos.

O autor foi formalmente ouvido, na presença de sua advogada, ocasião em que reiterou todos os fatos.