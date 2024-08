A semana começou com uma tentativa de feminicídio sendo registrada na cidade de Rio Claro. Uma mulher de 35 anos está internada em estado grave na Santa Casa após o companheiro atear fogo nela. Consta no boletim de ocorrência que uma equipe da GCM realizava patrulhamento pela área central quando encontraram com duas testemunhas que afirmaram que residem na Avenida 10 com um outro casal e que acordaram com gritos de socorro.

Ao verem do que se tratava encontraram a mulher sob um colchão em chamas e com as roupas também. Eles contaram que com água conseguiram controlar o fogo e deixaram o local com a vítima enrolada em um cobertor e seguiram até a Rua 1 onde se depararam com os guardas. Mesmo bastante queimada e antes da chegada do Samu a vítima conseguiu contar para os guardas que o companheiro jogou liquido inflamável sobre seu corpo e, em seguida, acendeu o fogo, com o claro intuito de queimá-la e matá-la.

O autor está foragido e a Polícia Civil busca por ele. Segundo as testemunhas ele é branco, de olhos azuis, cabelo curto e loiro, com uma tatuagem no pescoço escrito Brayan e outra escrito “família” na região do peito, estando vestido quando cometeu o crime com uma blusa verde e calça jeans. Ele deixou o local descalço e com um cobertor marrom. Informações sobre o paradeiro do autor podem ser repassadas através dos telefones 181/153/190.