A Polícia Civil de Rio Claro registrou um furto em uma residência às 14h00 do último dia 12 de novembro, domingo, na Rua M-8, Jardim Floridiana, próximo ao Distrito Industrial. O incidente envolveu um pedreiro de 53 anos, que deixou a porta entreaberta devido ao intenso calor, enquanto cochilava no sofá.

Ao despertar, a vítima constatou o furto, no qual foram levados dois celulares, 3 quilos de carne bovina e seis peças de roupa. A residência não possuía sistema de câmeras de segurança. O caso foi registrado na delegacia, às 18h55 da última segunda-feira.

Em outra situação, um indivíduo de 31 anos, procurado por roubo, foi capturado pela Polícia Militar às 17h40 da última segunda-feira, em um estabelecimento comercial na Rua 3, bairro Saúde, próximo à região central de Rio Claro. O capturado, auxiliar de cozinha, tinha um mandado de prisão no regime semiaberto com uma pena imposta de 8 anos pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal.

Noutro caso, houve um furto de uma motocicleta Honda CG Titan KS prata, ocorrido às 14h00 da última segunda-feira na Rua 4 com a Avenida 1, região central de Rio Claro. A vítima, um homem de 40 anos, foi informada pela Guarda Civil Municipal da localização do veículo furtado. A motocicleta foi encontrada abandonada no início da madrugada da terça-feira na Avenida 4 com a Rua 3, região central de Rio Claro.

Um outro furto de motocicleta Honda CG 125 prata ocorreu às 21h40 no último dia 15 de novembro, feriado nacional, na Rua 11 com as avenidas 48 e 50, bairro BNH, próximo ao Alto do Santana, região oeste de Rio Claro. O jovem de 21 anos, vítima do furto, estacionou o veículo por duas horas no local. A ocorrência foi registrada no início da madrugada dessa quinta-feira, na delegacia no plantão policial.

Na Vila Alemã, um roubo contra transeunte foi registrado às 02h05 dessa quinta-feira na Rua 8-A. Uma jovem de 21 anos teve sua bolsa arrancada com violência por um ocupante de uma motocicleta Honda Titan preta, modelo novo. A Guarda Civil Municipal, ao recuperar o celular da vítima, entrou em contato com ela para obter informações sobre o roubo.

E o roubo de uma pistola Taurus calibre 9 mm aconteceu às 16h40 no último dia 15 de novembro na Rua 18 com as avenidas 1 e 3, Jardim Nova Rio Claro, região sul da cidade. A vítima, um serralheiro de 27 anos, estava a caminho do clube de tiro quando foi abordada por dois ocupantes em uma motocicleta Falcon preta, sendo que o garupa, armado, praticou o roubo. A ocorrência foi registrada às 07h25 desta quinta-feira, na delegacia no plantão policial.

Por fim, um furto de um Gol Special azul, pertencente a uma empresa de transportes, foi registrado às 05h00 de quinta-feira na Rua 10, bairro Boa Morte, próximo à região central de Rio Claro. A vítima, uma empresária de 37 anos, estacionou o veículo em frente à sua residência, que não contava com sistema de câmeras de segurança.