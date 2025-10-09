Polícia Civil apreende bebidas falsificadas e arma em operação em Rio Claro

Operação da Polícia Civil no Jardim Bela Vista apreendeu centenas de garrafas de bebidas falsificadas, incluindo “corotes”, um revólver municiado, R$ 4 mil em dinheiro e cigarros contrabandeados. Suspeito foi preso em flagrante

A Polícia Civil de Rio Claro cumpriu um mandado de busca e apreensão na tarde desta quinta-feira (9) e desmantelou uma fábrica clandestina de bebidas falsificadas. A operação, realizada pela Central de Polícia Judiciária, resultou na apreensão de centenas de garrafas de bebidas alcoólicas falsas, maços de cigarros paraguaios, uma arma de fogo municiada e dinheiro.

Tudo começou com uma denúncia anônima sobre um imóvel no bairro Santa Clara que supostamente funcionava como ponto de envasamento ilegal. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram indícios do crime. No entanto, a investigação levou as equipes a um segundo endereço, localizado no Jardim Bela Vista.

Foi nessa segunda propriedade, também ligada ao alvo da operação, que os agentes encontraram a fábrica clandestina em pleno funcionamento.

Foto dos produtos apreendidos

Apreensões no Jardim Bela Vista

A operação revelou uma estrutura para a produção de bebidas falsas. No corredor de acesso da casa, os policiais encontraram inúmeros fardos com frascos vazios de ‘Corote’.

No fundo do quintal, foi localizado o centro da falsificação: garrafas de bebidas alcoólicas já preenchidas e rotuladas. Os produtos apreendidos apresentavam rótulos de má qualidade, tampas com roscas deficientes e a ausência do selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), caracterizando crime contra o patrimônio da União e contra a saúde pública.

Arma, dinheiro e cigarros

Dentro de um dos cômodos da residência, os policiais fizeram mais descobertas: um revólver municiado, pronto para uso, e R$ 4.000,00 em espécie. Além do dinheiro, foram encontrados dois cheques que, somados, totalizam quase R$ 17 mil.

Para completar a apreensão, inúmeras caixas de cigarros de origem paraguaia, produtos provenientes de contrabando, foram retirados de circulação.

Diante do material encontrado, o suspeito, que era o alvo da denúncia, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.