Policiais Militares da Companhia da 1ª Companhia do Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um traficante e apreenderam mais de 6 kilos de drogas, na manhã de quinta-feira (14), no município de Rio Claro.

A equipe efetuava patrulhamento preventivo pelo bairro Consolação, quando visualizou o indiciado, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, inclusive mencionado em diversos Disk-Denúncias, com uma mala nas mãos e ao perceber a presença policial abriu o portão e jogou a mala no interior de uma residência, na sequência entrou no veículo que se encontrava estacionado na frente da casa e fugiu do local.

Com o apoio de demais equipes, em acompanhamento contínuo, o indiciado foi localizado e detido no bairro Bom Retiro. Durante a busca pessoal, foi encontrado o valor de R$ 100,00 em dinheiro.

Realizado diligências no local onde a mala foi dispensada, as equipes tiveram sucesso na localização de 06 tijolos de maconha, sendo 05 grandes e 01 pequeno, totalizando: 5,514 kg, 961 eppendorfs de cocaína separados em sacos plásticos, totalizando: 0,622 kg, duas balanças de precisão, duas facas com resquícios de maconha, um martelo e 04 pacotes de saco plásticos, sendo 03 fechados e 01 aberto.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, o traficante de drogas permaneceu à disposição da Justiça e às drogas apreendidas.