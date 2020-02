PM prende quadrilha que tentava assalto contra idosos em Rio Claro

Quatro homens e uma mulher foram presos e uma adolescente de 14 anos foi apreendida pela Polícia Militar de Rio Claro na tarde desta quinta-feira (13) após tentativa de assalto na altura do bairro Jardim Bela Vista.

Um popular avistou dois homens e um casal de idosos entrando rapidamente em uma residência e percebeu que se tratava de uma movimentação atípica.

De acordo com o Tenente Leopoldino, a Polícia Militar foi acionada e estava próxima, chegando rapidamente ao local. A menor de idade e a mulher estavam ao lado de fora da residência e avisaram a dupla através do celular que tentava o assalto que os policiais haviam chegado.

Com isso, os criminosos fugiram pulando imóveis vizinhos até uma residência que, a princípio, seria do pai de um dos indivíduos. O helicóptero Águia deu apoio na busca pelos suspeitos e os dois acabaram presos, bem como as mulheres. Um veículo Cruze utilizado pelos criminosos foi apreendido.

Outros dois homens da mesma quadrilha que estavam em contato com a adolescente e a outra mulher também foram presos pela Polícia Militar ao ir buscá-las no local, sem saber que ambas já estavam detidas. Mais informações você confere na edição impressa do JC nesta sexta-feira (14).

*** Com informações da repórter Vlada de Santis