Viatura da Polícia Militar

Uma ação rápida de equipes da Polícia Militar de Rio Claro e Santa Gertrudes resultou na prisão de um indivíduo que estava de ‘saidinha’. Ele tentava furtar uma sorveteria localizada na Avenida 29 com a Rua 6, Cidade Jardim.

Ao receber a informação os policiais realizaram um cerco no estabelecimento e conseguiram deter o criminoso que cumpre pena em Itirapina mas estava nas ruas por conta do benefício. Diante disso ele foi levado para a delegacia onde foi autuado e vai retornar mais cedo para a cadeia.

A saída temporária de detentos foi autorizada entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Cerca de 30 mil detentos no Estado de São Paulo foram contemplados com a saída temporária conhecida popularmente como “saidinha”.