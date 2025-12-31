Desde o início da saída temporária, em 23 de dezembro, 20 detentos beneficiados pelo regime foram presos em flagrante no estado de São Paulo cometendo novos crimes.

Do total de prisões realizadas pela Polícia Militar no período, seis envolvem casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. As ocorrências foram registradas nas regiões de São José dos Campos, Bauru, Piracicaba e Ribeirão Preto, evidenciando a reincidência de crimes contra mulheres durante o benefício concedido pela Justiça.

As demais ocorrências envolvem delitos como tentativa de estupro e homicídio, roubo e furto a residência, registradas entre terça-feira (23) e domingo (28). A maioria das prisões aconteceu na capital paulista e na região metropolitana.

Ainda de acordo com a corporação, além das prisões em flagrante, a fiscalização realizada em todo o território paulista identificou 572 beneficiados que descumpriram as condições legais da “saidinha”. Entre as irregularidades constatadas estão o descumprimento da permanência no município autorizado pela Justiça, a ausência do recolhimento domiciliar noturno, o consumo de álcool ou drogas e o deslocamento para locais não autorizados, como bares e casas noturnas.

As ações de fiscalização seguem em todo o território paulista, com o objetivo de identificar irregularidades, coibir novos delitos e garantir o cumprimento das condições impostas aos detentos durante o período da saída temporária.