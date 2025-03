O Comandante de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), Coronel PM Cheotheos Sabino de Souza Filho, realizou na tarde de sexta-feira (14) a Operação Impacto Matricial, uma ação de reforço ao policiamento na cidade de Rio Claro, com foco na segurança pública e no combate à criminalidade.

A operação, que teve início com a revista à tropa na Rodovia Rio Claro-Piracicaba, km 7, Rio Claro/SP, contou com o envolvimento das Forças Táticas dos batalhões que compõem o CPI-9, incluindo o 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), o 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I), o 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior (36º BPM/I), o 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37º BPM/I) o 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I) e o 10º BAEP, proporcionando uma cobertura ainda mais ampla e eficaz na região.

O principal objetivo da Operação Impacto foi reforçar o patrulhamento ostensivo nas áreas urbanas, com foco na prevenção criminal e no combate à criminalidade em Rio Claro e nas cidades vizinhas. Essa ação integrou as novas estratégias de segurança pública implementadas pelo Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), sob a liderança do Coronel PM Sabino, visando não apenas ampliar a presença policial nas ruas, mas também fortalecer a sensação de segurança da população local. A operação destaca o compromisso da Polícia Militar com a proteção da comunidade e o bem-estar de todos, por meio de ações planejadas e eficazes.

A colaboração entre diferentes batalhões e unidades especializadas amplia a atuação na região, prevenindo a ocorrência de crimes e proporcionando maior segurança aos cidadãos. O Coronel PM Sabino enfatiza a importância da participação ativa da comunidade, que pode contribuir com informações essenciais para o sucesso da operação, através de denúncias pelo telefone 190 ou Disque-Denúncia 181. A Polícia Militar segue determinada a garantir a ordem pública e a proteção dos interesses da população.