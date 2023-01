O playground do Lago Azul, em Rio Claro, recebeu o nome de Maria Clara de Oliveira, em homenagem à pequena que faleceu em outubro do ano passado em acidente de trânsito. A solenidade para a entronização da patronesse foi realizada na manhã de sábado (21).

“Maria Clara tinha um perfil de liderança com a inocência de uma criança de 10 anos, desprovida ainda de preconceitos”, destacou o prefeito Gustavo, acrescentando que em vida Maria Clara representou o carinho que a população, especialmente as crianças, têm pelo Lago Azul.

A homenagem foi aprovada pela Câmara Municipal. O vereador Serginho Carnevale, autor do projeto de lei com o apoio do vereador Adriano La Torre, destacou o espírito desbravador de Maria Clara, assim como do pai dela, que com o próprio veículo adaptado chegou a resgatar duas mulheres que ficaram ilhadas num alagamento em Rio Claro, em janeiro de 2021. Na ocasião, a homenageada acompanhou a ação de dentro do veículo.

O pai de Maria Clara, Márcio Augusto de Oliveira, ao lado de Tatiani Regina de Melo de Oliveira, mãe da criança, agradeceu às autoridades a iniciativa de conceder ao playground o nome da filha. “Ela tinha uma personalidade alegre e de liderança, sempre cativando outras crianças”, destacou Márcio, lembrando também do carinho especial que a menina demonstrava pelo prefeito Gustavo em todas as ocasiões em que o encontrava, tirando foto e postando na rede social.

Também participaram da homenagem os vereadores Adriano La Torre, Val Demarchi, Júlio Lopes e Alessandro Almeida; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Bruna Perissionotto; e os secretários municipais Ronald Penteado (Serviços Públicos) e Tu Reginatto (Governo), além de familiares e amigos de Maria Clara.

No ano passado o playground recebeu novos brinquedos, e, para isso, a prefeitura investiu mais de R$ 252 mil, utilizando recursos conseguidos pelo deputado federal Fausto Pinato, a partir de pedido do vereador Adriano La Torre. O Lago Azul é um dos principais pontos de lazer e prática esportiva no município e o playground recebe semanalmente milhares de crianças.