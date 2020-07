Durante a pandemia de COVID-19, além das aulas remotas pelo Centro de Mídias SP (CMSP), a Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP) também firmou parcerias com empresas que desenvolvem plataformas educativas para oferecer conteúdo gratuito aos alunos da rede estadual.

Uma dessas parceiras é a startup Explicaê, que oferecerá gratuitamente, até o fim do ano, aulas e exercícios preparatórios ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a vestibulares para professores e alunos. A plataforma online disponibiliza videoaulas e apostilas com conteúdo aprofundado e exercícios.

Tudo é organizado por matérias que são separadas por cores que representam as áreas de conhecimento e em cada apostila da disciplina os conteúdos do Ensino Médio também são organizados por tema.

Dentro do Explicaê, as aulas são separadas em vídeos curtos para que o aluno veja a sua evolução e não sejam cansativas. No fim de cada atividade, os estudantes também podem avaliar a aula assistida e encaminhar sugestões. Nos exercícios, se o aluno errar a resposta, a plataforma automaticamente sugere conteúdos para que ele possa estudar melhor o tema.

Manual

O acesso para a rede estadual pode ser feito gratuitamente pela internet (seducsp.explicae.com.br). Na tela inicial também é possível obter um manual de usuário, ao clicar em “Baixar Manual de Uso”. Além disso, outras dúvidas podem ser solucionadas por chat ou e-mail, com clique no balãozinho no canto direito inferior ou pelas redes sociais do Explicaê.

Para realizar o login, professores devem utilizar o e-mail institucional Microsoft e a senha inicial será o CPF (somente os números). Alunos devem utilizar o RA como usuário (sem os zeros a esquerda e somente os números com SP no final. Exemplo: Se o RA do estudante é 000108643106-2/SP, o login será: 1086431062SP).

A data de aniversário será a senha inicial (devem ser utilizados dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano – exemplo: se a data de aniversário for 15/06/2005, a senha será: 15062005).