Objetivo é reduzir o tempo resposta em atendimentos de ocorrências, especialmente em municípios que ainda não possuem unidades da corporação

O governo de São Paulo vai investir cerca de R$ 160 milhões em um plano de expansão do Corpo de Bombeiros. O valor permitirá a criação de unidades da corporação em municípios paulistas estratégicos para ampliar a cobertura de atendimento, reduzindo o tempo resposta em ocorrências.

O anúncio foi realizado pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite durante o evento de passagem de comando do 11° Grupamento de Bombeiros (GB), em São José dos Campos. “Com essa expansão, vamos conseguir diminuir o tempo resposta de atendimento porque cada segundo importa quando uma vida está em risco”, afirmou. O recurso, previsto no orçamento deste ano, contará com aporte do tesouro estadual e do Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências. As instalações de novas unidades vão seguir critérios técnicos e previamente definidos pela instituição.

Os bombeiros estão na linha de frente em ocorrências de desastres naturais – como as ocasionadas pelas fortes chuvas ou calor extremo –, e outros tipos de acidentes, então esse acréscimo no orçamento servirá não só para aprimorar os atendimentos, mas também para empenhar mais profissionais em planos de prevenção de riscos.

Em Rio Claro

O ano da inauguração foi 1981, porém a história dessa conquista começou no dia 3 de abril de 1979 em uma iniciativa do Rotary Club Sul por meio do senhor Nometala José Jorge, que iniciou uma campanha para a vinda e instalação do posto no município.

Velas acesas

O símbolo desta luta partiu de uma vela acesa que foi colocada na vitrine da antiga Casa Edson, que era localizada na Rua 4 com a Avenida 1, no Centro de Rio Claro.

A vela tinha o objetivo de simbolizar a “Chama da Esperança”, chama essa que só viria a ser apagada no dia em que a Cidade Azul tivesse a instituição inaugurada e a serviço da população.

O local virou ponto turístico dos rio-clarenses que sempre que passavam pela vitrine paravam e ficavam olhando para a chama. Foram 116,5 velas, até que o tão sonhado dia da inauguração acontecesse. A sede dos bombeiros em Rio Claro fica na Avenida Brasil, nº 980.

O telefone para acionar o Corpo de Bombeiros é o 193.