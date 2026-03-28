Em entrevista à JC FM, o presidente do Antigo Auto Clube, Frederico Custódio, e o sócio fundador Jeferson Araújo falam sobre os 38 anos de trajetória do clube, festejados nesse sábado (28) e anunciam novo serviço, a emissão de certificado para obtenção da chamada placa preta, que atesta a originalidade de veículos antigos.

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