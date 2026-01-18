Yaman Maciel, de 25 anos, trabalha como pizzaiolo desde o ano de 2019, formado pelo IGA

De origem italiana e com muitas variações de sabores, a pizza ocupa lugar de destaque no Brasil, que figura entre os maiores consumidores de pizza do planeta e incorporou o prato ao seu cotidiano, especialmente nos grandes centros urbanos.

Na Itália, o dia 17 de janeiro é dedicado à celebração do ofício de pizzaiolo e, por consequência, da própria pizza. A data faz referência a Santo Antônio Abade, considerado o padroeiro dos padeiros e pizzaiolos.

No Brasil, segundo dados atualizados no final de 2024 pela Apubra (Associação Pizzarias Unidas do Brasil), pesquisa qualitativa realizada com 36.568 pizzarias ativas e associadas no país apurou que a produção média mensal das pizzarias é de 2.070 unidades, o que equivale a aproximadamente 69 pizzas por dia em cada estabelecimento, em média.

Somente em 2024, 3.867 novas pizzarias foram abertas em todas as regiões brasileiras, mas no geral, estima-se que existam cerca de 49 mil pizzarias em operação no Brasil. Com base nessa média de produção, o volume diário de pizzas produzidas no país ultrapassa 3,36 milhões de unidades.

Em Rio Claro, há dezenas de pizzarias em atividade. Uma delas é a La Bella Mamma, que inaugurou as atividades no ano passado na Rua 14. Com mais de 60 de sabores de pizza no cardápio, são três pizzaiolos e dois assistentes que têm a missão de deixar as noites dos clientes ainda melhores – sobretudo nos rodízios de pizzas.

Um deles é Yaman Maciel, de 25 anos, que ilustra esta reportagem especial. Segundo informou ao JC, ele trabalha como pizzaiolo desde o ano de 2019, formado pelo Instituto Gastronômico das Américas, e diariamente colabora com a equipe na elaboração de centenas de pizzas diariamente no local.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, Andrea Scicia, “são feitas mais de 200 pizzas por dia em nosso restaurante. Temos três pizzaiolos nota 10, que transformam nossas pizzas com produtos com 100% de qualidade”, acrescenta.

Uma das histórias sobre a origem da pizza envolve Raffaele Esposito, teria criado a pizza para comemorar a chegada da Rainha Regina Margherita, em 1889, e colocou nos sabores as cores da Itália: molho de tomate (vermelho), manjericão (verde) e mozzarella (branco).