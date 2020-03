A Prefeitura de Piracicaba informa que foi confirmado nesta tarde (25/03) o segundo caso positivo de paciente com coronavírus (Covid-19), cujos familiares residem em Piracicaba. Trata-se de um jovem, de 22 anos, que estuda em São Paulo, contraiu a doença na capital, diagnosticada no Hospital Albert Einstein.

Ele está em isolamento domiciliar em São Paulo, onde mora, e sua saúde é estável. O caso entrou para a estatística local de coronavírus positivo pelo fato de seus pais residirem em Piracicaba, onde seria sua residência oficial para o Ministério da Saúde.

De acordo com coordenador do Centro de Vigilância em Saúde (Cevisa), Moisés Taglieta, “a estatística de Piracicaba contabiliza agora o segundo caso confirmado da doença Covid-19 por questão de registro no banco de dados da Vigilância Epidemiológica. Ou seja, vincula-se o caso a Piracicaba apenas por registro técnico de controle, mas o paciente não contraiu a doença na cidade”, explicou.

O secretário de Saúde, dr. Pedro Mello, enfatiza que o momento é de atenção e a população precisa continuar em regime de isolamento social. “Vamos manter a determinação do governo estadual e municipal de permanecer em casa, sem contato social. Só assim conseguiremos reverter a curva de crescimento da doença no Estado e no país”, ressaltou.

