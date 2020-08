Foto: Governo do Estado de SP

ARTUR RODRIGUES – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta sexta-feira (28) que o estado de São Paulo iniciou a descida do platô no número de casos e mortes de coronavírus.



O governo já havia afirmado que a cidade de São Paulo havia saído do platô da doença. Agora, porém, o governo afirma que o estado todo chegou a este estágio.



“Superamos ao nosso ver o pior momento da pandemia em São Paulo. Os números desta semana indicam uma nova redução na média de casos e de óbitos. Isso já havia ocorrido na semana passada e retrasada. Na média móvel de 14 dias, temos uma redução de mais de 20% no registro de óbitos.

A perspectiva no atual cenário epidemiológico é que estamos iniciando a descida do platô”, disse Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.



As mortes caíram pela terceira semana consecutiva, segundo o governo. Na última semana epidemiológica, a média diária de novos óbitos foi de 205, contra 230 na anterior. Em novos casos, a média diária passou de 7.388 para 7042.



Também houve redução no número de internações, que passaram de 1.550 para 1.398, na média diária da última semana.



De acordo com o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, os números caíram em todas as regiões do estado.



“O Estado de SP registrou uma queda no número de casos em 5%, nas internações em 10% e nos óbitos em 11%. Já o município de São Paulo apresentou uma redução do número de casos em 2%, de internações em 11% e de óbitos em 6%. O que nos trouxe bastante felicidade foi o quanto o interior e o litoral que sempre foram nossas óticas de atenção tiveram regressão”, disse o secretário.