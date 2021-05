Na quinta-feira (6) a vacinação contra a Covid, em Rio Claro, será para pessoas com 60 anos ou mais. As pessoas nesta faixa etária devem procurar um dos cinco pontos de vacinação do município, onde também continua sendo realizada a aplicação de segundas doses. Neste caso, a vacina é aplicada em quem foi vacinado com a Coronavac/Butantan até dia 12 de abril ou com a Oxford/AstraZeneca até 19 de fevereiro.

As pessoas que se encaixam em uma das situações devem tomar a vacina. As duas vacinas que vêm sendo aplicadas são seguras e eficazes na proteção à doença. A vacinação é fundamental no enfrentamento à pandemia, já que as vacinas protegem das formas mais graves da Covid, além de reduzir as chances de óbito.

A vacinação na quinta-feira será realizada no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera, das 8 às 15 horas, e, no período da manhã, também em três locais por sistema de drive-thru. Das 8 horas ao meio dia, a equipe do Santa Filomena atende em drive-thru na entrada principal do Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior. No mesmo horário, a equipe da Unimed atende na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior). O atendimento no São Rafael vai das 8h30 até o meio-dia e é pela entrada do pronto atendimento na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19. Nos pontos de drive-thru, são entregues senhas para a vacinação até que seja atingida a quantidade de doses disponível e o atendimento é realizado a pessoas conveniadas ou não.

Até nesta quarta-feira (5), de acordo com levantamento do setor de Vigilância Epidemiológica do município, em Rio Claro 39.754 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid, sendo que 24.589 receberam também a segunda dose, correspondendo a 19,11% da população com primeira dose e 11,82% com segunda dose.

Para dar mais agilidade ao atendimento, a Vigilância Epidemiológica orienta as pessoas que serão vacinadas para que façam o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.