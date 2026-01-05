Uma ocorrência de morte por intervenção policial foi registrada na madrugada de domingo (04), no bairro Jardim Novo II, em Rio Claro, após uma perseguição a um veículo suspeito que terminou em troca de tiros.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Civil, policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida 35, entre as avenidas 19 e 20, no Bairro do Estádio, quando tentaram abordar uma caminhonete e uma motocicleta. Os dois veículos fugiram, dando início ao acompanhamento. Já na Rua 15, no cruzamento com a Avenida 14, no Jardim Novo II, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, colidiu contra o portão de uma residência e fugiu a pé.

O homem entrou em uma área com características rurais, atravessou uma cerca de arame farpado e, segundo os policiais, efetuou disparos com um revólver. Houve revide, e ele foi encontrado ferido, ainda em posse da arma. O socorro foi acionado, porém a morte foi constatada no local.

A perícia apreendeu um revólver calibre 38 e cápsulas deflagradas que estavam no chão. A Polícia Civil confirmou a identidade do homem morto durante a intervenção policial após reconhecimento realizado por uma familiar no Instituto Médico Legal de Rio Claro, que identificou a vítima como Luciano Ribeiro Junior.

Após análise inicial, a Polícia Civil apontou indícios de legítima defesa. O caso segue sob apuração.