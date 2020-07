JOÃO GABRIEL – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Prestes a completar cinco meses de pandemia, a capital de São Paulo, epicentro inicial da doença, se equiparou com o interior do estado no número de casos confirmados de coronavírus. E o interior, pela primeira vez, supera a região da Grande São Paulo (excluída capital) em óbitos.

Segundo o secretário do desenvolvimento regional, Marco Vinholi, tanto a capital quanto o interior têm 166 mil casos cada, representando 80% dos mais de 416.434 em todo o estado -o restante está em áreas como a Baixada Santista e a Grande SP. O interior, contudo, concentra 52,6% da população do estado, ante 26,6% que vivem na capital e 20,8% na região metropolitana.

Em óbitos causados pelo novo coronavírus, o interior chegou a 5.612, ultrapassando em números absolutos os 5.318 da região metropolitana. Já são 19.788 mortes no total, sendo 45% na capital.

De acordo com o a classificação da última sexta-feira (17), enquanto a maior parte do estado está nas regiões laranja ou vermelha do plano de afrouxamento da quarentena, a capital, a região metropolitana e baixada santista estão na fase amarela, assim como Registro.

Sorocaba, Franca, Ribeirão Preto, Piracicaba e Campinas são os locais em alerta máximo.

“Tivemos uma melhora significativa nas regiões de Sorocaba e Campinas”, afirmou Vinholi.