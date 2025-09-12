Foto: Anselmo Mourão

Apresentações acontecem nesta sexta, sábado e domingo em horários distintos

O consagrado ator, autor e diretor brasileiro Paulo Betti marca presença na cidade de Rio Claro neste final de semana. O artista apresentará o espetáculo “Autobiografia Autorizada”, no palco do teatro do Sesi Rio Claro nesta sexta-feira (12), a partir das 20h, no sábado (13), a partir das 19h e no domingo (14), a partir das 18h. A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser reservados pelo portal Meu Sesi.

Segundo apurado pela reportagem, até o fechamento da notícia ainda existiam ingressos disponíveis para todos os dias.

O Sesi Rio Claro fica na Avenida M-29, 441, no bairro Jardim Floridiana. Mais informações podem ser conseguidas diretamente pelo telefone (19) 3522-5651.

O ESPETÁCULO

“Autobiografia Autorizada”, um monólogo de Paulo Betti, dirigido por Juliana Betti e Rafael Ponzi, tendo sua estreia dia 19 de março, no Centro Cultural Correios em 2015. Após temporada de dois meses, o espetáculo já passou pelas cidades de Sorocaba, São Carlos, Jundiaí, Araraquara, Piracicaba, Paulínia, Fortaleza, Uberlândia, Brasília, Luanda (África) e em Portugal, onde realizou cinquenta apresentações. O espetáculo (o último foi “Deus da Carnificina”), que marcou a comemoração dos 40 anos de carreira de Paulo, foi construído pelo próprio artista, que se inspirou nos textos escritos em grandes blocos durante a adolescência, onde também fazia colagens de fatos da época, e nos artigos semanais que escreveu por quase trinta anos para o jornal da cidade onde foi criado.