Com um calendário incerto devido a pandemia do coronavírus e o encerramento do último NBB-12 muitos torcedores do Rio Claro Basquete voltaram a temer pelo futuro do Leão.

Alguns deles foram as redes sociais da patrocinadora master, Selmi/Renata, para pedir a renovação do patrocínio. Após várias publicações a empresa respondeu a um torcedor que a renovação não seria feita.

A redação do Jornal Cidade entrou com contato com a empresa que através de nota confirmou o encerramento do contrato.

O presidente do Rio Claro Basquete, André Godoy, lamentou o encerramento do vínculo, mas entende, em razão do momento atípico que o mundo está passando.

