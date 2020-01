Passo a passo: como pagar o IPVA 2020

Começa nesta quinta-feira (9) o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) que é um imposto anual pago pelos proprietários ou possuidores de veículos. O valor do IPVA é calculado com base no valor do veículo e sua quitação é um requisito para o licenciamento. Proprietários devem ficar atentos ao final da placa e vencimentos.