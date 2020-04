O Paço Municipal de Rio Claro e diversos pontos da região central do município ficaram sem energia no final da manhã desta sexta-feira (17) no município. De acordo com informações da Elektro, um pássaro teria atingido a rede elétrica na região da Avenida 3 entre as ruas 2 e 3, no Centro e provocado um curto circuito.

Uma equipe especializada em e regime energizado foi acionada e esteve no local para fazer a manutenção da rede. O abastecimento foi afetado por cerca de uma hora, mas rapidamente foi estabelecido, segundo a empresa, que informou ao JC que cerca de 70 clientes tiveram problemas de energia com o curto.