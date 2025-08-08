Em razão do andamento das obras de implantação da terceira faixa na SP 310 – Rodovia Washington Luís, a passagem sob o viaduto localizado no km 176, em Rio Claro, estará totalmente interditada neste sábado (9), das 7h às 12h. Durante esse período, o tráfego nos dois sentidos será interrompido para a execução de uma nova etapa de adequações nas estruturas do viaduto.

A passagem inferior faz a ligação entre a Avenida Castelo Branco e a rodovia SPI 083/191, também conhecida como estrada velha de Ipeúna. Durante a interdição, os motoristas que seguirem em direção ao bairro Novo Jardim Wenzel deverão acessar a Rodovia Washington Luís e utilizar o retorno no km 180 para, então, entrar no bairro. Já a passagem no sentido oposto — do bairro Novo Jardim Wenzel para a Avenida Castelo Branco — segue interditada o tempo todo. O fechamento nesse sentido da via ocorreu em 23 de junho, quando começaram os serviços de alargamento do viaduto do km 176. A recomendação para esses condutores continua sendo utilizar a via marginal da SP 310 e acessar o trevo da Viviane como rota alternativa para chegar ao centro da cidade.

A intervenção é necessária para garantir a segurança durante os trabalhos de alargamento do viaduto e adaptação à nova plataforma viária. A previsão é que as obras nessa estrutura se estendam por, aproximadamente, mais três meses. Todo o trecho está devidamente sinalizado, conforme planejamento elaborado com o apoio dos órgãos de trânsito de Rio Claro e da Polícia Militar Rodoviária. A Eixo SP reforça a orientação para que os motoristas respeitem a sinalização e planejem seus deslocamentos com antecedência.