Concessionária realizará interdições parciais da rodovia para trabalhar em serviços de terraplanagem e pavimentação do trecho. Foto: Divulgação

Trecho entre os quilômetros 68 e 69+500 da Rodovia Wilson Finardi recebe intervenções para obras de duplicação; motoristas devem redobrar a atenção

A Arteris Intervias informa que, a partir desta quinta-feira (19), realiza operações de sinalização Pare e Siga na Rodovia SP-191, em Rio Claro. Os trabalhos ocorrem especificamente entre os quilômetros 68 e 69+500 da Rodovia Wilson Finardi.

As intervenções estão programadas para o período das 06h às 18h. Segundo a concessionária, a medida é necessária para viabilizar as atividades de terraplanagem e pavimentação da nova pista. Estas ações integram o cronograma de duplicação de 17,5 quilômetros da rodovia.

Orientações aos motoristas na SP-191

Durante a operação Pare e Siga na Rodovia SP-191, os condutores devem obedecer rigorosamente à sinalização indicativa instalada no trecho. É fundamental reduzir a velocidade nas áreas em obras e manter distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões.

A concessionária recomenda que os usuários programem suas viagens com antecedência. Como o fluxo de veículos pode apresentar lentidão em pontos específicos devido ao sistema de rodízio de faixas, o planejamento auxilia na prevenção de transtornos.

Informações sobre a duplicação e contatos

O projeto de duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) abrange o trecho entre Araras e Rio Claro, do km 52,7 ao km 70,2. Com investimento aproximado de R$ 169 milhões, a obra prevê novas faixas, dispositivo de retorno, duas pontes de concreto e uma galeria.

As condições de tráfego podem ser consultadas pelo telefone 0800 707 1414. O atendimento da Arteris Intervias funciona 24 horas, também disponível via WhatsApp pelo número (16) 3969-8491.