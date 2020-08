O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, cabeceia para marcar seu gol contra a equipe do Goiás EC, durante partida válida pela terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras mais uma vez não jogou bem e apenas empatou com o desfalcado Goiás em 1 a 1, no sábado (15), no Allianz Parque. Gustavo Gómez e Rafael Vaz marcaram os gols no confronto da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, torneio em que as duas equipes ainda não conseguiram uma vitória.



Os times não atuaram na rodada de abertura, por diferentes motivos: o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista, e o Goiás pelo surto de casos positivos para a Covid-19 em seu elenco – eram 15 desfalques no Allianz Parque por conta da doença. O Verdão agora tem apenas dois pontos em dois jogos, enquanto o Esmeraldino somou o primeiro ponto com este 1 a 1.



O Palmeiras agora volta a jogar na quarta (19), quando vai visitar o Athletico, às 19h30, na Arena da Baixada. O Goiás recebe o Fortaleza, também na quarta, às 20h30.



Vanderlei Luxemburgo escalou o Palmeiras mais uma vez sem um armador, com Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires. Ainda que esta escalação tenha se mostrado promissora no início do mata-mata no Paulista, tem gerado cada vez mais problemas por falta de criatividade. Foi assim mais uma vez hoje. Luiz Adriano saiu da área frequentemente para ajudar na organização de jogadas. Mas foi a bola parada que resolveu: em escanteio bem batido por Gabriel Menino, Gustavo Gómez abriu o placar.



O time de Ney Franco dificultou a saída de bola palmeirense no início da partida e contou com a malandragem de Victor Andrade para empatar ainda na primeira etapa. O atacante tocou na perna de Patrick de Paula, caiu e o árbitro Paulo Roberto Alves Junior apontou falta – o VAR não pode mudar a marcação em lances assim. Rafael Vaz bateu por baixo da barreira e igualou o placar no Allianz Parque, no primeiro tempo em que mesmo com menos posse de bola, o Goiás criou mais chances.



O Palmeiras ficou com praticamente 70% da posse de bola no segundo tempo, mas só acertou uma bola na meta do goleiro Marcelo Rangel – a cabeçada de Rony, já nos acréscimo. As outras oito jogadas criadas na etapa final foram todas para fora. Entre os reservas, Wesley foi quem mais buscou uma jogada diferente, mas foi pouco. O Goiás, mais preocupado em manter o empate mesmo cheio de desfalques, soube se segurar bem para conseguir um ponto valioso.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 GOIÁS

Data: 15/08/2020 (Sábado)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Cartões amarelos: Lucas Lima (PAL); Juan Pintado, Luiz Gustavo e Daniel Bessa (GOI)

Gols: Gustavo Gómez (PAL), aos 18 minutos do primeiro tempo (1-0), e Rafael Vaz (GOI), aos 37 minutos do primeiro tempo.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña (Diogo Barbosa); Gabriel Menino (Bruno Henrique), Patrick de Paula e Ramires (Lucas Lima); Zé Rafael (Wesley), Willian (Rony) e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOIÁS

Marcelo Rangel; Juan Pintado (Rodrigues), Fabio Sanches, Rafael Vaz e Heron; Breno, Luiz Gustavo e Daniel Bessa; Marcinho (Zeca), Douglas Baggio e Victor Andrade (Daniel Oliveira). Técnico: Ney Franco.