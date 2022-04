O jogador Raphael Veiga, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador Alisson, do São Paulo FC, durante partida válida pela final, ida, do Campeonato Paulista, Série A1, no Estádio do Morumbi. (Foto: Cesar Greco)

AGÊNCIA BRASIL

Um título separa Palmeiras e São Paulo na relação de vencedores do Campeonato Paulista. Neste domingo (3), o Verdão pode chegar à 24ª taça e aumentar a distância para o rival e o Tricolor tem a chance de igualar os 23 títulos do adversário. O segundo jogo da final do torneio estadual mais antigo do país começa às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

O São Paulo está em vantagem por ter vencido a partida de ida, na última quarta-feira (30), por 3 a 1, diante de mais de 60 mil torcedores (todos tricolores) no Morumbi. O atacante Jonathan Calleri (dois) e o volante Pablo Maia fizeram os gols do time de Rogério Ceni, que pode ser campeão pela primeira vez como técnico do clube onde se consagrou como ídolo, enquanto o meia Raphael Veiga descontou para os comandados de Abel Ferreira.

O Tricolor assegura a taça mesmo se perder o Choque-Rei por um gol de diferença. O Verdão precisa ganhar por três ou mais gols de saldo para levar o título durante os 90 minutos. Caso o placar agregado do confronto termine empatado, a decisão do título será nos pênaltis.

☑️ Mais um dia de treino concluído de olho na decisão



Saiba mais > https://t.co/tpZOdg5nhO#SejaSócioTorcedor #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/3FW9bbi20C — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 1, 2022

A expectativa é que até 30 mil palmeirenses compareçam ao estádio alviverde, que terá a capacidade reduzida entre 25% e 30%, devido à montagem da estrutura para o show da banda Maroon 5, na terça-feira (5). O setor que fica atrás do gol norte do Allianz Parque terá restrições de público, por conta da instalação de um palco.

A final opõe os finalistas do último Paulista. Em 2021, as equipes empataram sem gols no Allianz Parque, no jogo de ida. Na volta, em casa, o São Paulo levou a melhor por 2 a 0, com o volante Luan e o atacante Luciano balançando as redes. A conquista encerrou um jejum de quase nove anos sem títulos do clube do Morumbi. Se erguer a taça de novo, o Tricolor volta a ser bicampeão estadual após 30 anos.

Caso o troféu fique no Allianz Parque, Abel se isolará como quarto treinador mais vitorioso da história alviverde, com cinco títulos. No clube desde novembro de 2020, o português divide o posto com os uruguaios Ventura Cambón e Humberto Cambelli. Ele também ficaria a um troféu de igualar Luiz Felipe Scolari, terceiro colocado da lista (que é encabeçada por Vanderlei Luxemburgo, com oito conquistas).

No Palmeiras, a expectativa é pela volta de Danilo à equipe titular. O volante não disputou a partida de quarta devido a um trauma na coxa esquerda. Se estiver 100%, ele assume o posto que vem sendo ocupado por Jailson. A provável escalação para domingo terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Danilo (Jailson), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Foco na finalíssima! 💪



Com Danilo em campo e treino técnico na Academia de Futebol, demos sequência à preparação para o Choque-Rei decisivo ➤ https://t.co/hD3wUjV0mb#AvantiPalestra pic.twitter.com/addIN0Q02m — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 1, 2022

Do lado são-paulino, a novidade pode ser a volta do zagueiro Robert Arboleda, que não atuou no jogo anterior porque estava com a seleção equatoriana nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Rogério, no entanto, pode manter a formação que saiu vitoriosa no Morumbi com: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes; Éder e Jonathan Calleri.