O Centro Cultural Roberto Palmari está localizado na R. 2, número 2880, na Vila Operaria. Foto: Divulgação/PMRC

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, realiza nesta terça-feira (10) às 8 horas ação no Centro de Ressocialização Feminino localizado no município. Vários assunto relacionados à saúde e segurança serão tratados com as reeducandas. A iniciativa faz parte da programação do Mês da Mulher.

A terça-feira também tem palestra às 9 horas para mulheres atendidas no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Panorama, com o tema “Arte, voz e acolhimento”, que é o tema geral do Mês da Mulher, realizado pela prefeitura por meio da Secretaria da Mulher com apoio de várias secretarias municipais e Câmara de Vereadores.

Outra atividade desta terça-feira é palestra voltada às servidores públicas municipais. O evento, realizado pela Secretaria Municipal da Administração, começará às 13h30, no auditório do Centro Cultural, e terá o tema “Entre arte e voz: um acolhimento para as servidoras municipais de Rio Claro”.

Palestras, oficinas, atividades físicas, torneios esportivos, desfile, exposições, orientações na área de saúde e muitos outros eventos estão sendo realizados até o próximo dia 29. No final de semana foram realizadas caminhada e corrida, organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes.