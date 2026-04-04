O Produtor Geral João Paoli e o Diretor Geral Igor Emanoel destacaram o trabalho de elenco para o espetáculo

Neste sábado (04), os responsáveis pela encenação da Paixão de Cristo em Rio Claro concederam entrevista à JC FM, durante o Jornal da Manhã. O Produtor Geral, João Paoli, e o Diretor Geral e de Elenco, Igor Emanoel, falaram sobre a expectativa para a apresentação que ocorre neste domingo de Páscoa (05), no Espaço Livre Centro, a partir das 20 horas.

Durante a entrevista, o Diretor Geral e de Elenco, Igor Emanoel, ressaltou o empenho dos atores e figurantes na preparação para a Paixão de Cristo. Segundo ele, o grupo está ensaiando intensamente desde outubro para entregar um espetáculo que alia fé e qualidade artística para o público rio-clarense.

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Estrutura e Solidariedade

O Produtor Geral do evento, João Paoli, enfatizou a dimensão da estrutura montada para a Paixão de Cristo este ano. Ele destacou a instalação da arquibancada para 1.200 pessoas e lembrou que, embora a entrada seja gratuita, o público é convidado a doar um quilo de alimento não perecível para os projetos sociais da cidade.

A encenação da Paixão de Cristo terá cerca de 1h30 de duração e mobiliza uma equipe técnica de mais de 100 profissionais. O evento é uma realização da Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Turismo, e promete ser um dos maiores espetáculos religiosos da região.