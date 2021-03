Foi sepultado na manhã de ontem (15), no Cemitério Municipal São João Batista em Rio Claro, o corpo de Matheus de Godoy Marangoni, com apenas quatro dias de vida. O bebê e a mãe tiveram teste RT-PCR positivo para o SARS-CoV 2. A mãe teve alta do hospital, porém o bebê, em um caso raro como definiram os pais, infelizmente foi mais uma vítima fatal da doença.

De acordo com o relato dos pais Adriana Raquel de Godoy Zaniolo e Isaac Marangoni, Theusinho, como era carinhosamente chamado já na gestação, nasceu de cesária na última quarta (10), com 3 quilos 114 gramas e logo foi para o quarto, onde foi amamentado. Uma criança linda, perfeita e saudável com todos os exames do pré-natal feitos, como relatou a mãe em uma postagem nas redes sociais. Algumas horas depois o menino começou a apresentar alguns sintomas clínicos (notou-se uma dificuldade de respirar e alguns gemidos, como se quisesse chorar, mas não conseguisse) que chamaram a atenção dos pais e também dos médicos, que o encaminharam para exames. Deste momento em diante o quadro do pequeno só piorou. Foram administrados antibióticos contra uma bactéria, o bebê isolado e logo precisou ser entubado. Até que veio a notícia do exame positivo para a Covid. O vírus devastou os planos da família de levar o filho para casa. O óbito de Theusinho foi comunicado na tarde de domingo (14). No atestado entregue à família constou como causa Covid-19, hemorragia pulmonar e choque séptico.

Foto mostra o bebê junto com a mãe Adriana logo após o parto.

Mesmo enlutados e devastados com a perda inesperada, os pais e outros familiares do bebê fizeram questão de divulgar o caso como alerta e na tentativa de salvar vidas diante de tantas informações e casos novos que o vírus apresenta a cada dia. Adriana teve uma gestação perfeita, com todos os exames em ordem, seguindo os protocolos sanitários e apenas indo ao trabalho.

“Precisamos alertar as gestantes, isso está fora do controle. É uma dor inexplicável o que toda a família está passando”, disse a madrinha do bebê Natália Freitas.

Já em uma publicação do JC, a tia do bebê e irmã de Adriana alertou e questionou: “Gestantes fiquem atentas a tudo e se for o caso exijam exame de Covid antes e depois do parto. O bebê pegou no hospital o vírus ou minha irmã era assintomática? Acredito que demorou muito para se cogitar a possibilidade da doença”, disse Andressa Godoy.

Nota do hospital

A Unimed Rio Claro enviou uma nota ao JC sobre o caso e disse que se solidariza neste momento de luto com a família do bebê Matheus: “Informamos que a criança recebeu atendimento e atenção por parte da equipe do hospital, que não mediu esforços na tentativa de salvar mais essa vida perdida para a Covid-19. Deixamos também nosso alerta à população de Rio Claro e da região sobre a gravidade da pandemia e a necessidade de que todos colaborem adotando as medidas de prevenção contra o novo coronavírus”.

Nota da Fundação

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro alerta que casos de Covid em crianças estão aumentando em todo o estado, com mortes.

Conforme informações do hospital da Unimed, o recém-nascido, que faleceu domingo (14) em Rio Claro, apresentou insuficiência respiratória após o nascimento com complicações sequenciais e óbito.