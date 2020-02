Pacientes reclamam sobre falta de insulina na rede pública

Moradores da cidade que fazem o uso regular da insulina Lantus estão enfrentando muita dificuldade para conseguir pegar o medicamento na rede de saúde municipal.

Maria Ap. Ferreira da Silva, de 69 anos, entrou em contato com a reportagem do JC e relatou que possui, há cerca de cinco anos, uma ordem judicial para poder retirar a insulina, medicamento fundamental para a manutenção de sua saúde, já que a toma todas as noites. “Estou tendo dificuldade para conseguir pegar há um tempo, preciso que isso seja resolvido”, fala a idosa.

Fabrizio Melhado faz uso do mesmo medicamento e também relatou ao JC a dificuldade de conseguir o remédio. “Assim como eu, tenho conhecidos que estão há mais de dez dias esperando, mesmo tendo ação judicial.”

A prefeitura informou que a Secretaria de Saúde fez pregão emergencial para compra da insulina e que a mesma deve chegar às unidades de saúde nos próximos dias.