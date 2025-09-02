Mulheres do grupo Acolhe lamentam que serviço de tratamento com a psicóloga tenha sido suspenso recentemente

Mulheres que tratam câncer de mama conversaram com a reportagem e relataram que consultas com psicóloga, com quem fazem tratamento, foram canceladas

Setembro Amarelo começando, mês onde a saúde mental está em evidência e pacientes oncológicos da cidade de Rio Claro estão enfrentando novos desafios: o cancelamento do atendimento psicológico recebido no CEAD. As entrevistadas informaram que a substituta da profissional em licença maternidade não prestará mais o serviço.

“Recebemos a informação na semana passada que não teríamos mais o acompanhamento psicológico com a profissional que nos atende, por conta de redução de cortes. Não podemos ficar sem este serviço, é fundamental para o nosso tratamento, o tratamento de todos os pacientes oncológicos da cidade”, relataram as pacientes Maria Helena Varussa, Iraci kikue Azato Mestrechique, Zélia Maria do Prado Alves, Rosimeire Alves Maia, Solange Aparecida Pamplona Spatti e Maria Ap. Da Costa Amado Campetelli, em conversa com a reportagem.

As pacientes são membro também do grupo Acolhe, que existe há mais de 20 anos e dá suporte às mulheres que tratam o câncer de mama. O grupo antes era atendido no Cead, mas a sala foi fechada e a responsável teria conseguido um espaço no SEPA, para que o atendimento continuasse.

Os atendimentos psicológicos para pacientes oncológicos acontecem a cada 15 dias individualmente e também em grupos, oferecendo o respaldo necessários desde a hora do diagnóstico e ao longo de todo tratamento.

“Esse serviço é mais que fundamental para todos nós, queremos a permanência da profissional que nos acompanha por tempo indeterminado. Temos o direito de ter um profissional de referência, envolvido diretamente no nosso propósito e que entenda as demandas assim como as que nos acompanham”, relatam as pacientes.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Questionada sobre a situação, a Fundação Municipal de Saúde comunica “que os pacientes oncológicos são atendidos por psicólogos na unidade de referência em que recebem o atendimento oncológico. Essas unidades contam com equipe multidisciplinar. Apenas após a alta médica os pacientes passam a ser acompanhados no ambulatório do Cead. A psicóloga do Cead está em licença maternidade e, neste período, quando constatada a necessidade, os pacientes são direcionados para a divisão de saúde mental da Fundação de Saúde para que tenham esse atendimento. O grupo de mastologia do Cead continua ativo e as pacientes são acompanhadas por equipe que inclui médico, profissional de enfermagem, nutricionista e assistente social. O grupo de mastologia continua liderado por técnica de enfermagem e os encontros mensais são feitos normalmente no SEPA, sem nenhuma alteração de local”, finaliza.