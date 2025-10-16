Meta do Brasil é eliminar a sífilis congênita até 2030

Transmitida da mãe para o bebê, a doença pode causar má-formação fetal e morte. Especialistas destacam a importância do pré-natal e do tratamento do casal

O combate à sífilis congênita é tema da campanha Outubro Verde. A sífilis congênita é a transmissão da doença de mãe para filho. A infecção é grave e pode causar má-formação do feto, aborto ou morte do bebê. A principal forma de prevenção é o acompanhamento pré-natal, que inclui o teste para detectar a sífilis. Quando o resultado é positivo é fundamental tratar corretamente a gestante e seu parceiro.

“Se o parceiro não faz o tratamento adequado, a gestante, mesmo que tenha se tratado, pode se infectar novamente e transmitir a doença ao bebê”, observa Denise Leonardi Queiroz Prado, médica infectopediatra no Serviço Especializado em Prevenção e Assistência para IST/Aids/Hepatites Virais (Sepa), vinculado à Fundação Municipal de Saúde.

Em Rio Claro, no ano passado 23 crianças tiveram sífilis congênita. “A sífilis é um problema no Brasil e no mundo, sobre o qual precisamos falar para que as pessoas saibam que ele existe e busquem a testagem, que é gratuita e pode ser feita em qualquer unidade de saúde ou no Sepa”, informa Denise, acrescentando que muitas vezes a doença não tem sintoma aparente. “Quanto antes for feito o diagnóstico, maiores as chances de cura sem sequela”, frisa.

Na prevenção à sífilis o uso de preservativo nas relações sexuais continua sendo indispensável. “Sempre que há relação desprotegida há risco de infecção e essa pessoa deve procurar o serviço de saúde para fazer o teste”, informa Rafael Andrade, que coordena o Sepa. Para fazer o teste, basta entrar em contato com o Sepa, pelo telefone 3315-1456, ou comparecer ao serviço que fica na Avenida 19, 1.045, bairro Consolação.

Ao longo deste mês, o Sepa vem reforçando ações de prevenção e combate à sífilis congênita. Nesta quinta-feira, (16) o Centro de Testagem e Aconselhamento do serviço realizará testes rápidos de sífilis em pessoas em situação de rua. O mesmo será feito com as mulheres que estão no centro de ressocialização feminino. A programação inclui também treinamento com agentes comunitários de saúde.