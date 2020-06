O Ministério da Cidadania e a Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, apresentam o espetáculo “Mulheres que Cantam e Encantam”, da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, em comemoração ao aniversário de 193 anos da cidade e de 30 anos da presença da empresa no município.

Respeitando todas as orientações de segurança e higienização, o evento terá o formato de Live Solidária e acontecerá no dia 24 de junho, às 17 horas . A apresentação prestará uma homenagem ao cantor e compositor Djavan e será transmitida ao vivo pela TV Claret, tanto pelo YouTube e Facebook, como no canal aberto.

Durante a transmissão da Live Solidária, os telespectadores poderão fazer doações, via QR Code. As arrecadações serão recebidas pelo Instituto Consulado da Mulher que nasceu em Rio Claro há 18 anos e já impactou mais de 35 mil mulheres, em 165 cidades diferentes, tendo mais de 12 mil mulheres beneficiadas somente na região. Todo o valor arrecadado será destinado para instituições de Rio Claro: GACC, Lar Betel, Rede de Combate ao Câncer e APAE.

Além do patrocínio da Live, a Whirlpool também estará presente no palco da Orquestra. Dentre as 14 cantoras do projeto “Mulheres que Cantam e Encantam”, destaca-se a colaboradora Andréia Flauzino, que integra o coral há mais de dez edições e trabalha na companhia desde 2011.

A iniciativa faz parte de uma série de projetos incentivados por meio de aporte feito em 2019 via Lei de Incentivo à Cultura e é uma das ações de comemoração dos 30 anos completos pela Whirlpool na cidade de Rio Claro.

O aniversário de 18 anos do Consulado da Mulher também foi um dos estímulos para a realização dos projetos e, em meio a tantas comemorações, com a oportunidade de valorização da cultura e lazer para a comunidade, a proposta da Orquestra Filarmônica de oferecer shows online de forma gratuita e de qualidade está em linha com um dos Valores da Companhia: Inclusão & Diversidade.