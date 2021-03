Shopping atende aos clientes conforme as necessidades

O Plano São Paulo no combate ao coronavírus permite a abertura dos serviços essenciais até 19 de março, e os clientes do Shopping Rio Claro encontram no centro de compras operações que estão funcionando para atendê-los.

No segmento automotivo, a Azul Vistoria oferece serviços para aqueles que precisam dar andamento na documentação de transferência do seu veículo, seja automóvel, motocicleta ou caminhão. A Art Placas, inaugurada em agosto do ano passado, trabalha com um novo segmento do mercado: o de Placas de Identificação Veicular (PIV) no padrão Mercosul. A operação faz entrega e instalação em Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna e Corumbataí, e a solicitação pode ser feita pelo WhatsApp (19) 99717-2500 e 99742-1088.

Outros serviços que estão funcionando no Shopping Rio Claro são a Lavanderia 5àSec, a Lotérica Shopping Loterias, as Lojas Americanas, as Lojas União 1A99, a Renova Casa de Câmbio, a Crefisa, a Ótica Luz & Foco, Chilli Beans, Kalunga, Impress e Marcato’s Cell, no segmento de informática, celulares e serviços de manutenção de aparelhos, e a The Body Shop, no segmento de produtos de higiene pessoal e beleza.