Foto: Divulgação/Polícia Federal

Operação ‘Improbitis’ cumpriu mandados de busca e apreensão; prefeitura nega irregularidades e diz cooperar com a Justiça

A Polícia Federal deflagrou na sexta-feira (12) a Operação Improbitis para reprimir crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, frustração do caráter competitivo de licitação e crimes conexos. Na manhã dessa segunda-feira (15), foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, inclusive na prefeitura de Santa Gertrudes e em um endereço em Rio Claro.

Segundo a Polícia Federal, as ordens judiciais, expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), também determinaram o bloqueio de valores nas contas bancárias e a apreensão de veículos dos investigados.

Foto: Divulgação/Polícia Federal

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção e fraude à licitação, entre outros.

Procurada pela equipe de reportagem do JC, a assessoria de comunicação do governo do prefeito de Santa Gertrudes, Gino, enviou a seguinte nota: “A prefeitura de Santa Gertrudes, por seu prefeito , informa possuir a convicção de que não há qualquer irregularidade praticada pela gestão municipal, direcionando os atos públicos sempre pelos princípios da ética e da transparência. Informa ainda que está atuando em total cooperação com a Justiça e que tem absoluta confiança no trabalho que será desenvolvido pelo Judiciário”.