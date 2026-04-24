A Prefeitura de Rio Claro convocou nessa quinta-feira (23) a população e representantes de entidades de classe para uma audiência pública que vai discutir a criação de uma empresa pública municipal voltada aos serviços de abastecimento e tratamento de água, dentro do contexto da privatização que cria a Daae S/A, aprovada em lei pelos vereadores no ano passado. A proposta, apresentada pela administração do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), dá sequência ao debate já em curso sobre o futuro da gestão hídrica no município.

O encontro foi marcado para o dia 14 de maio, às 10 horas, no auditório do SEST/SENAT, localizado às margens da Rodovia Washington Luís – fato que, por conta de o local ser distante, pode limitar a participação popular. Semanas atrás, a Prefeitura realizou uma audiência naquele auditório para os servidores atuais do Daae, o que motivou reclamações por parte do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Rio Claro (Sindmuni).

A nova audiência terá como objetivo detalhar o projeto da nova estrutura administrativa e abrir espaço para questionamentos, sugestões e manifestações da sociedade civil. A iniciativa ocorre em meio às discussões recentes sobre modelos de gestão do serviço, que envolvem alternativas como concessão, manutenção do modelo atual e, agora, a constituição de uma empresa pública.

A administração municipal defende que o novo formato pode ampliar a capacidade de investimento e modernização do sistema, enquanto diferentes setores acompanham o tema com atenção, diante dos impactos diretos na tarifa e na qualidade do serviço. Na Câmara Municipal, quando discutido o projeto, vereadores da oposição chegaram a falar sobre riscos de custos elevados no novo modelo. A audiência pública é aberta ao público e deve reunir representantes de entidades, especialistas e moradores interessados em contribuir com o debate.