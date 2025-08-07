Uma denúncia anônima de que uma empresa localizada na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro, estaria produzindo, falsificando, armazenando e comercializando lubrificantes em um barracão, sem a devida autorização dos órgãos competentes e com risco iminente de explosão, levou a Polícia Civil até o local. Profissionais que atuam no 2º e 3º Distrito Policial estiveram no endereço nesta quinta-feira (7) e contaram com o apoio de representantes da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Urbano, da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, durante a fiscalização foi notado que embora o local abrigasse registros de três empresas, apenas uma estava em atividade. Essa empresa havia declarado à Cetesb atividade de simples armazenagem (logística) o que a colocou em uma situação isenta de licenciamento porém os fatos não condiziam com a realidade.

Foi identificada uma linha de produção de lubrificantes e derivados em funcionamento em um dos barracões, contendo três tanques metálicos de grande porte para acondicionamento de produtos químicos, centenas de frascos (vazios e cheios), com e sem rótulo, bem como diversos reservatórios para armazenamento de combustíveis e derivados de petróleo. Ainda no boletim é afirmado: “as instalações encontravam-se em total desacordo com as normas técnicas de segurança, apresentando risco iminente de incêndio ou explosão, em virtude do armazenamento inadequado de produtos químicos e da precariedade das instalações elétricas. Foram localizados, ainda, diversos galões, frascos, rótulos e etiquetas com as marcas “Lubrax”, “Mobil” e “Fly Lub”. Ressalta-se que há indícios consistentes de falsificação dos lubrificantes das marcas Mobil e Lubrax no local”.

Interrogado, o indiciado confessou produzir e armazenar lubrificantes no local e que as autorizações legais estavam em trâmite. O local foi periciado pelo Instituto de Criminalística e em razão das irregularidades constatadas, a empresa foi interditada e lacrada. Diante dos elementos colhidos, foi decretada a prisão em flagrante delito do responsável, sendo encaminhado ao setor carcerário. Ele irá aguardar por audiência de custódia.