Polícia Civil de Rio Claro cumpre mandados da Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro, com prisão e apreensão de drogas no Panorama

Durante busca em casa no Panorama, polícia prende uma pessoa e apreende drogas, balanças e documentos de terceiros, indicando outros crimes

A Polícia Civil de Rio Claro, por meio da DIG e com apoio da DISE e CPJ, deu cumprimento no início da manhã de quinta-feira (21) a mandados de busca e apreensão oriundos da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Estado do Rio de Janeiro.

A investigação desenvolvida no RJ desvendou organização criminosa complexa, responsável por prejuízo milionário, estimado em mais de R$ 6 milhões de reais. Também foram identificados vários alvos, sendo três deles aqui no município de Rio Claro.

Durante o cumprimento das buscas no Jardim Panorama, em Rio Claro, a equipe realizou a detenção de uma mulher de 51 anos, conduzida á carceragem local.

Também foi feita a apreensão de dispositivos eletrônicos, que serão objeto de análise pericial, visando o prosseguimento das investigações pela Polícia Judiciária carioca.

No endereço foram ainda localizadas 224 gramas de skank, 52 gramas de haxixe, 4 gramas de cocaína, além de objetos como embalagens, balanças, micro tubos para seu acondicionamento e a quantia de R$410,00.

Ainda nesse local, foram localizados e apreendidos cartões bancários, cédulas de identidade e pacotes de entregas, todos em nome de terceiros.