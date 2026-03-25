A cidade de Rio Claro esteve na lista de mais uma operação contra a criminalidade que teve repercussão nacional. Nessa quarta (25) a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento do Interior 9, em apoio à Polícia Federal, deflagrou a Operação “Fallax”, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, bem como na prática de estelionato e lavagem de dinheiro.

Pelo bairro Jardim América, mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um investigado. Consta no boletim de ocorrência que por volta das 5h30, a equipe policial chegou ao endereço. No local, foi recebida pelo advogado do investigado que autorizou a entrada na residência. O imóvel possuía cercas elétricas e monitoramento por câmeras.

No interior, a esposa do alvo franqueou a entrada e informou que o investigado não se encontrava. Na residências foram apreendidos notebook, pen drive e caixas de munições. Os objetos foram encaminhados à Polícia Federal para prosseguimento das investigações. O indivíduo é investigado por integrar organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro. Nas proximidades, cidades como Americana e Limeira também foram alvo da operação.