Foto: Divulgação/10º BAEP

Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nesta segunda-feira (9) para combater o crime organizado na cidade

A Polícia Militar e a Polícia Civil realizam, na manhã desta segunda-feira (9), uma operação conjunta contra o tráfico de drogas em Rio Claro. A ação integrada teve início às 6h e visa desarticular organizações criminosas que atuam na região.

O trabalho é coordenado pela Polícia Civil com o apoio estratégico do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9). O foco principal é a repressão ao tráfico, porte ilegal de armas e crimes violentos.

Cumprimento de mandados em Rio Claro

Durante a mobilização, as equipes estão nas ruas para cumprir diversos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar. Os alvos foram identificados após investigações prévias conduzidas pelo setor de inteligência policial.

As vistorias ocorrem em endereços específicos, ligados diretamente aos indivíduos investigados pela participação em atividades ilícitas e facções criminosas. O efetivo operacional do 10º BAEP reforça a segurança nos perímetros abordados.

Foco no combate ao crime organizado

De acordo com nota oficial emitida pelo 10º BAEP, a operação conjunta contra o tráfico de drogas é uma ferramenta essencial para o enfrentamento qualificado da criminalidade. O objetivo é enfraquecer a logística dos grupos criminosos locais.

A ação segue em andamento, em breve mais informações.