À esquerda, Danilo de Almeida Kuroishi (diretor da Defesa Civil de RC) resgata motorista que estava preso em veículo em alagamento no Jardim São Paulo. Foto: Arquivo JC

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil estabelece protocolos de segurança e monitoramento de áreas de risco em Rio Claro até março de 2026

A Prefeitura de Rio Claro publicou no Diário Oficial o decreto que estabelece a Operação Chuvas no município. A medida segue em vigor até o dia 31 de março, podendo ser prorrogada caso as condições meteorológicas adversas persistam na região.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PCPDC) atuará com quatro níveis distintos de monitoramento. O objetivo é garantir a segurança da população e a rápida resposta em casos de temporais ou alagamentos.

Níveis de monitoramento da Operação Chuvas

No primeiro estágio, chamado de Estado de Observação, o índice pluviométrico é de até 80mm. Neste período, as equipes realizam apenas o acompanhamento dos índices de chuva.

Quando o índice ultrapassa 80,1mm, a Operação Chuvas entra em Estado de Atenção, o que exige vistorias de campo nas áreas de risco previamente mapeadas pela Defesa Civil de Rio Claro.

Protocolos de remoção e segurança

O Estado de Alerta é acionado após vistoria técnica da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). Nesta fase, ocorre a remoção preventiva dos moradores que residem em locais de risco iminente.

Já o Estado de Alerta Máximo determina a remoção total da população que habita áreas de risco indicadas pelos órgãos técnicos. A ação visa preservar a integridade física dos cidadãos durante o período crítico da Operação Chuvas.

Integração e canais de comunicação

A Defesa Civil disponibilizará comunicados e alertas oficiais no portal da Prefeitura de Rio Claro (www.rioclaro.sp.gov.br). O trabalho é realizado de forma integrada entre diversas secretarias municipais.

Participam da força-tarefa as pastas de Habitação, Desenvolvimento Social, Segurança, Meio Ambiente e a Fundação Municipal de Saúde. O esforço conjunto garante assistência completa em situações de emergência.