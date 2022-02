O carnaval não é considerado feriado nacional, no entanto, muitos estados e cidades decretaram feriados locais ou ponto facultativo. É o caso por exemplo de Rio Claro, onde serviços municipais trabalham até sexta (25) e retornam na quarta-feira (2 de março).

Com isso muitas pessoas irão aproveitar os dias de descanso para viajar e, já prevendo um aumento no fluxo de veículos nas rodovias, a Polícia Militar Rodoviária vai iniciar a partir de sexta (25) a Operação Carnaval 2022, promovendo ações de implemento ao policiamento, proporcionando mais segurança a todos os usuários da malha rodoviária do Estado de São Paulo.

O 3º Batalhão de Polícia Rodoviária estará presente, com todo o efetivo operacional empregado, diuturna e estrategicamente, nos mais de 5.409 km da malha rodoviária do Estado de São Paulo na região de Araraquara, Rio Claro, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Até as 23h59 do dia 2 de março a atuação do Policiamento Rodoviário irá trabalhar em diversas frentes, mas principalmente para coibir as seguintes infrações de trânsito: embriaguez ao volante, excesso de velocidade na via e uso indevido de celular ao volante.

Os horários de maior movimentação são esperados para sexta-feira, após as 14h, e no sábado, das 8h às 13h. Na volta, as estradas devem ficar mais cheias na terça-feira, após as 14h, e na quarta, das 8h às 12h.